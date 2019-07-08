Deutsche Bank сократит коллектив на 18 тысяч сотрудников

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank объявил о масштабных увольнениях.

К 2022 году организация сократит свой штат приблизительно на 18 тысяч сотрудников и таким образом доведет общее количество служащих до 74 тысяч, передает "Россия 24".

Также в рамках реструктуризации банк планирует сократить затраты на 6 миллиардов евро — до 17 миллиардов — в 2022 году.

Предполагается, что Deutsche Bank выйдет из бизнеса по продаже и торговле акциями, долю в котором он купил почти за 2 миллиарда евро в 2018 году, но сохранит активность на рынках акционерного капитала.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. В России ведет деятельность с 1881 года.