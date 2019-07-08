В Бурятии продолжается ралли "Шелковый путь"

Ралли "Шелковый путь" продолжается в Бурятии. Речь о втором этапе престижного гоночного марафона.

По такому случаю в республике сегодня проведут концерт и этно-фестиваль с традиционной бурятской борьбой и стрельбой из лука. Мероприятия пройдут в Улан-Удэ и селе Харгана — конечной точке маршрута.

Первый этап прошел на спецучастке Иркутск-Байкальск. Наш "Камаз" под управлением Антона Шибалова оказался вторым.

Всего участники преодолеют 10 этапов. Общая протяжность гонки 3500 километров, а финиш ралли состоится 16 июля в Китае, сообщает телеканал "Россия 24".