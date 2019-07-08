Наставник сборной Бразилии Тите установил тренерский рекорд

Главный тренер футбольной сборной Бразилии Тите после победы его подопечных на домашнем Кубке Америки стал обладателем уникального достижения. Он – единственный специалист, который руководил командами, выигравшими все три главных турнира Южной Америки.

Тите стал первым в мире, чьи подопечные побеждали на Кубке Америки, а также в двух клубных континентальных турнирах. В 2008 году бразильский "Интернасиональ" под рукой Тите выиграл Кубок Судамерикана, а в 2012-м он вместе с другой командой своей страны "Коринтиансом" победил в Кубке Либертадорес.