В аэропорту Челябинска в пассажирский самолет ударила молния

Этой ночью в Челябинске от удара молнии пострадал пассажирский авиалайнер. ЧП произошло в тот момент, когда самолет уже начал заходить на посадку, сообщает корреспондент ГТРК "Южный Урал". На борту находились более двухсот человек.

Ночная гроза также стала причиной значительной задержки рейса в Анталью. Около полуночи в воздушное судно авиакомпании "Ред Вингс" ударила молния, в момент, когда оно стало снижаться перед посадкой. К счастью, члены экипажа и пассажиры не пострадали. Однако разряд молнии повредил авиалайнер.

Специалисты проверяли его техническое состояние в течение нескольких часов. Из-за этого был задержан рейс Челябинск — Анталья, который должен был отправиться в 1:40. Однако посадка была отложена почти на десять часов. Как сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта, она стартовала только в 9 утра. К настоящему времени посадка на борт полностью завершена. В итоге вылет был перенесен на 12 часов.

Следует отметить, что ночная гроза произвела впечатление не только на пассажиров рейса Челябинск – Анталья, но и на остальных горожан. Кадрами, на которых запечатлена разбушевавшаяся стихия, челябинцы активно делятся в социальных сетях.