Врезался в такси и вспыхнул: момент ночной аварии в Москве попал на видео

В минувшую ночь на Фрунзенской набережной мотоцикл на огромной скорости врезался в машину такси и мгновенно вспыхнул.

По предварительной информации, причиной возгорания стало повреждение топливного бака мотоцикла, а виновником аварии стал таксист, внезапно повернувший перед встречным транспортом.

Оба водителя были госпитализированы, мотоциклист в тяжелом состоянии.