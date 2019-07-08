На станции метро "Молодежная" поймали реконструктора с муляжами гранат

На станции столичного метро "Молодежная" задержан молодой человек с подозрительными предметами.

Как сообщает ТАСС, вечером 7 июля при проходе пассажира к турникетам сработала рамка металлодеткетора, подав сигнал об опасном содержимом его рюкзака. Охрана обнаружила там два муляжа гранат. Молодой человек объяснил, что приехал в Москву из Тверской области и увлекается реконструкцией событий Второй мировой войны, а гранаты никакой опасности не представляют.

С реконструктора взяли письменные объяснения в полиции после чего отпустили.