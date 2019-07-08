Неадекват с гранатой заперся в квартире из-за долга в 5 тысяч

На Октябрьской улице в Москве мужчина заперся в квартире с гранатой – так он решил противостоять судебным приставам, сообщает ТАСС. На место прибыли полиция и Росгвардия.

Источник в экстренных службах сообщил агентству, что у мужчины "серьезные долги". Между тем, в соцсетях пишут, что он задолжал 5 тысяч рублей.

Неадекватный должник угрожает устроить взрыв, если в квартиру кто-нибудь зайдет. Сейчас с ним ведут переговоры.