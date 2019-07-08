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8 июля 201914:45

Тобольские полицейские прославились креативным призывом на службу в МВД. Видео

УМВД России по Тюменской области и городу Тюмени

Полиция Тобольска разместила в социальных сетях промо ролик, призывающий граждан поступать на службу в правоохранительные органы. Видео, выполненное в "супергеройском" стиле, вызвало интерес у пользователей Сети.

 

Противостоять "злым силам" и "нечисти", "беззаконию и хаосу, вышедшим наружу", и защитить "простой народ", предстоит сотрудникам полиции — "народным героям": патрульному, участковому, следователю, оперативнику и инспектору.

"Стань одним из них. Вступай в ряды МВД", — призывают создатели короткометражного клипа.

Ощутили ли кадровые подразделения региональной полиции увеличение количества кандидатов, желающих, под впечатлением от просмотра этого ролика, связать свое будущее со службой в полиции, пока неизвестно.

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