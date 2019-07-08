Гандболистка национальной сборной России утонула в Польше

Игрок национальной сборной России по пляжному гандболу, 20-летняя Екатерина Королева погибла после окончания соревнований в Польше. Спортсменка утонула в водоеме около одной из площадок континентального первенства.

"Федерация гандбола России с прискорбием сообщает о гибели игрока национальной сборной по пляжному гандболу Екатерины Королевой, — сообщает пресс-служба ФГР. – Трагедия случилась после окончания чемпионата Европы, проходившего со 2 по 7 июля в польском Старе-Яблонки. По предварительным данным, Екатерина Королева утонула в водоеме рядом с игровыми кортами".

Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются польские правоохранители, представители ФГР сообщили, что федерация оказывают содействие полицейским и следователям.