Серена Уильямс вышла в четвертьфинал Уимблдона

На травяных кортах Лондона продолжается Уимблдонский теннисный турнир. Американка Серена Уильямс вышла в четвертьфинал женского одиночного турнира.

В матче четвертого круга Серена встречалась с испанской теннисисткой Карлой Суарес-Наварро. Уильямс одержала победу в двух сетах 6:2. 6:2. Соперницы провели на корте 58 минут.

Соперницей Уильямс в четвертьфинале станет ее соотечественница Элисон Риске. Американка выбила из розыгрыша первую ракетку мира австралийку Эшли Барти.