В Грузии не осталось российских туристов

Все россияне, которые приехали в Грузию через туроператоров, вернулись в РФ. Кроме того, тем, кто уже забронировал поездку в кавказскую страну, предлагают альтернативные варианты отдыха или полный возврат денег, сообщает агентство "Интерфакс".

Напомним, с 8 июля прекращены полеты российских авиакомпаний в Грузию. А с 21 июня работает горячая линия Ростуризма, куда можно обратиться по поводу возврата денег за поездку или возвращения в Россию. В ведомство обратились уже свыше 800 человек.

Ранее стали известны условия, которые должны выполнить грузины, чтобы возобновить авиасообщение с Россией. Во-первых, Тбилиси обязано ликвидировать долг перед Корпорацией по организации воздушного движения. Во-вторых, грузинские перевозчики должны запустить согласованную с Россией программу по повышению транспортной безопасности.