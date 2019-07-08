Ядерный кризис: Иран начинает обогащать уран выше разрешенного уровня

Ядерная сделка на грани разрушения: Иран начал обогащать уран выше разрешенной отметки. Пока всего на 1%, но сегодня в Тегеране подчеркнули, что могут достичь и 20%, то есть уровня, достаточного для производства оружия. Выполнять соглашение в одиночку и под санкциями Иран не готов. Он ждет от международных посредников, в первую очередь, от стран ЕС, твердых гарантий соблюдения своих экономических интересов. В Москве заявили, что понимают мотивы Тегерана, но призывают не обострять ситуацию.

Угроза санкциями — самый безусловный рефлекс американской дипломатии. Обещание экономических ограничений — стандартная реакция США на большинство внешних раздражителей. Но случай Ирана — случай особый, и потому от госсекретаря Помпео сегодня ждали хоть каких-то слов, помимо записи в Twitter. Пока что не дождались.

"Расширение Ираном его ядерной программы приведет к дальнейшей изоляции и санкциям. Страны должны восстановить давний стандарт полного отсутствия обогащения для ядерной программы Ирана. Иранский режим, имея ядерное оружие, будет представлять еще большую угрозу для мира", — написал Помпео.

В самом Иране вряд ли рассчитывали на что-то иное. В конце концов не Тегеран, а Вашингтон вышел из всеобъемлющего соглашения по ядерной программе. Не за океан иранцы посылают свой сигнал, сообщая об увеличении уровня обогащения урана до 4,5%, что пусть пока и символически, но уже выше максимальных 3,67%, зафиксированных ядерной сделкой.

"Наши действия связаны с тем, что Европа и другие участники соглашения не смогли удовлетворить наши требования", — заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

По сути Европе предлагают определиться. Если в Старом Свете по-прежнему придерживаются пунктов сделки, то пусть не сидят на двух стульях, пытаясь еще угодить и США, которым сделка не нужна. И, прежде всего, речь идет о так называемом механизме INSTEX. Его как раз и создавали для осуществления торговли между европейскими странами без использования доллара и в обход санкций США. В итоге механизм так и остался в чертежах, не пропустив через себя ни одной транзакции. В общем Иран сказал, Иран сделал.

"Мы призвали Иран не принимать дополнительных действий, которые бы подрывали это соглашение, и мы просим прекратить любую деятельность, которая противоречит взятым обязательствам", — говорит официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

Дополнительные действия — это шаг номер три, на который в Тегеране обещают пойти, если Европа и дальше продолжит самоустраняться. На раздумья дают 60 дней, и если и эти два месяца закончатся ничем, то Иран обещает повысить уровень обогащения урана уже выше 20%. Столько было в 2015 году, когда заключали ядерную сделку. Для создания атомной бомбы — это, конечно, недостаточно. Тут нужны все 80%. Но для работы исследовательского реактора хватит вполне.

Подобного предостережения в адрес союзников из Лондона от Трампа, конечно, не прозвучало. Зря что ли британские коммандос по просьбе из Вашингтона и под одобрительные комментарии главного сторонника новой войны в заливе Джона Болтона на прошлой неделе высаживались на борт супертанкера Grace 1 у берегов Гибралтара. Поводом для вылазки похожей на абордаж стали подозрения, что груз углеводородов якобы направлялся из подсанкционного Ирана в подсанкционную Сирию. В иранском МИД, ссылаясь на техническую сторону вопроса, объясняют всю бессмысленность таких подозрений.

"Ни один сирийский порт не сможет вместить такой супертанкер. Мы не признаем подобного морского пиратства. Такие действия увеличивают напряженность в регионе", — заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Пиратствуют и в воздушных гаванях. Игроков мужской сборной Ирана по волейболу накануне 4 часа продержали в аэропорту Чикаго.