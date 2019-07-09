Вячеслав Володин: политизированность ПАСЕ далеко не преодолена

Мониторинг, который Парламентская Ассамблея Совета Европы навязывает России, — дискриминационный. С таким заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, "мелкие уловки" ПАСЕ не помогут ей преодолеть собственный кризис внутри организации.

Володин напомнил, что недавно в ассамблее "возобладал здравый смысл", когда большинство делегаций проголосовало за возвращение России в ПАСЕ, с гарантией для Москвы соблюдения её прав и полномочий. Однако – отмечает Володин – "политизированность ПАСЕ далеко не преодолена".