"Шереметьево" извинилось за ситуацию с багажом

Руководство аэропорта "Шереметьево" извинилось перед пассажирами за проблемы с багажом. Как заявили в дирекции по связям с общественностью, в воздушной гавани усилили спец-подразделение для обработки трансферного груза, а часть рейсов перевели в терминал "Д", что позволит повысить пропускную способность.

Проблемы с выдачей чемоданов возникли ещё в начале июне — после передачи этого направления новой компании "Шереметьево Хэндлинг". Решить проблему тогда обещали до конца месяца, но в итоге несколько тысяч единиц багажа было отправлено не по назначению. Против руководства организации завели административные дела, ряд сотрудников, в том числе главу компании – уволили, сообщает телеканал "Россия 24".