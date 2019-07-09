На Москву идет гроза и сильный ветер

На столичный регион надвигается гроза.

Гидрометцентр России повысил до "желтого" уровень погодной опасности, передает "Интерфакс". По прогнозу синоптиков, вечером 9 июля в Москве пройдут сильные дожди, ветер усилится до 15 метров в секунду. Дожди будут продолжаться до 12 июля.

Кроме того, в ночь на среду в Москве похолодает до 10-12 градусов, по области — до 7. Давление будет пониженным — 735-737 миллиметров ртутного столба, что на 10-12 пунктов ниже нормы.