Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
9 июля 201912:39 Андрей Ивлев

"Стоп Сахарова": как ветеринары-надомники вместо лечения убивают питомцев

"Стоп Сахарова": как ветеринары-надомники вместо лечения убивают питомцев

Для удобства клиентов многие ветеринарные клиники все чаще предлагают выезд на дом. На месте обещают сделать животному и рентген, и уколы. Но всегда ли это нужно — большой вопрос. Люди жалуются на откровенный обман.

Табличка гласила: "Ждем всех", но визиту съемочной группы телеканала "Россия" здесь явно были не рады. Охранники ветеринарной клиники с отрезвляющим названием "Адреналин" забаррикадировались в помещении и общаться с журналистами не захотели даже через окно.

На вопрос, почему здесь запрещена съемка, отвечают просто: "Потому!"

Обычно здесь держат оборону не от журналистов, а от сотен недовольных клиентов. Владелицей клиники якобы является уроженка Волгограда и фельдшер по образованию Елена Борисовна Сахарова.

Говорят, с клиентами дама не церемонится. Если питомец случайно погиб от действий ветеринаров, то это проблема его хозяев. И разговор с ними короткий: грозят вызвать охрану и вывести их клиники.

В социальных сетях пострадавшие создали движение под названием "СТОП САХАРОВА". На страничке пользователи анонимно рассказывают о том, как над их питомцами издевались в ветеринарной клинике.

Одна из тех, кто не боится открыто говорить о халатных действиях таких врачей, — Яна Кузнецова. Поздней ночью ее шпицу по кличке Оззи стало плохо.

В панике женщина начала просматривать страницы в Сети и позвонила по первому номеру — в круглосуточный "Адреналин".

Трубку якобы взяла помощница Сахаровой — Дана. Через час она была в квартире и при помощи карманного УЗИ на месте поставила страшный диагноз.

Она сказала, что собака очень серьезно больна и поставила сразу несколько диагнозов: и гастрит, и панкреатит, и цистит, рассказывает хозяйка шпица.

Дама в белом халате предложила выход: семь спасительных инъекций для поддержания жизни. А с утра — транспортировка в больницу.

Только за услуги на дому она попросила 20 тысяч рублей. После процедуры с ней расплатились, фельдшер ушла, а четвероногому другу стало хуже. На следующий день Яна отнесла Оззи к ветеринарному врачу.

Он осмотрел собаку и сказал, что у нее были просто колики. При этом у шпица был очень вздут живот, и чем его накачали – неизвестно.

Сейчас собака находится в непонятном "токсическом состоянии", жалуется Яна.

Но есть и те, кому повезло меньше. Волшебными уколами не ограничилась с питомцем Евгении Польгар. К больной собаке приехала фельдшер. Сделали УЗИ, рентген и уколы. После выездной операции бульдог умер, а хозяйке предъявили счет — 89 тысяч рублей.

"Мне пришлось занять у знакомых, их знакомых и их знакомых! У мужа всю зарплату сняли и отдали им!" – жалуется хозяйка скончавшейся собаки.

При этом предприимчивая "доктор" попросила еще 10 тысяч на кремацию. Прах собаки вернули в коробке из-под чая.

В родном Волгограде Елену Сахарову тоже помнят. Свой путь ветеринара она начинала здесь в 2012 году — тоже с круглосуточной клиники.

У питомца Алексея возникла опухоль на глазу. Молодой человек сразу же отвез кота на операцию — к фельдшеру Сахаровой. После этого животное было не узнать.

"Морда была в крови, все было опухшим, как будто ничем не обрабатывали! Да, он жив, оказалось, что не был зашит роговой слой. Все было неправильно!" – вспоминает Алексей.

Многие клиенты Елены Сахаровой уверены, что дама чувствует свою безнаказанность. По неподтвержденной информации, ее муж якобы является участковым одного из районов Волгограда. Фото с ним выложены в открытый доступ.

Мать Сахаровой, судя по этим снимкам, возможно, тоже была когда-то сотрудником полиции. Может, именно благодаря такой поддержке в регионе фельдшер почти семь лет уклоняется от заявлений пострадавших и продолжает развивать свой бизнес? Ведь рынок растет, а качество оказания ветеринарной помощи оставляет желать лучшего.

Лицензирование этой деятельности было упразднено еще в 2007 году. То есть, фактически, ветеринаром может стать любой, кто закончил соответствующий вуз или курсы. И подтверждать знания никак не надо. А нет лицензии — нет и ответственности.

О том, как вероятно устроена работа у Сахаровой, рассказала Катерина, которая представилась бывшей сотрудницей клиники.

По ее словам, на каждого сотрудника она открывает ИП, и каждый работает сам на себя. Хитрость в том, что если наступает смерть животного или оно впадает в кому, то виноватым становится данный сотрудник – и это не "косяк" Сахаровой.

По отзывам сотрудников известно, что Елена Сахарова использует какие-то человеческие препараты в якобы "лечении" животных, которые требуют лицензии. Однако после завершения своих манипуляций она забирает все ампулы.

Попытки дозвониться до самой Елены Сахаровой успехом не увенчались — от комментариев она отказалась и пообещала, что "все вопросы будут в суде".

То, что суд будет, и вопросов на нем будет немало, уверены столичные юристы.

Они отмечают, что поскольку гражданин обращается в ветеринарную клинику, то клиника, оказывая эти услуги, подпадает под закон о защите прав потребителей.

Сейчас потерпевшие в Москве и Волгограде пытаются собраться с силами и подать коллективный иск, а пока круглосуточный сайт с услугами ветеринаров продолжает работать.

Текст: "Вести. Дежурная часть"

Сейчас

11:48

На Москву идет гроза и сильный ветер

10:59

Трое членов ИГ приговорены к большим срокам за подготовку терактов в Москве

05:38

Власти Венесуэлы возобновили переговоры с оппозицией

01:33

Зеленский и Трамп могут встретиться этим летом

00:56

США намерены вооружить Тайвань

23:34

Хуситы вновь атаковали Саудовскую Аравию

18:30

Габунию отстранили от эфира "Рустави-2"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Трое членов ИГ приговорены к большим срокам за подготовку терактов в Москве

Трое членов ИГ приговорены к большим срокам за подготовку терактов в Москве

1 час назад
Лондон не пустил RT и Sputnik на конференцию из-за дезинформации

Лондон не пустил RT и Sputnik на конференцию из-за дезинформации

34 минуты назад
Самые богатые: топ-100 чиновников задекларировал 71 миллиард

Самые богатые: топ-100 чиновников задекларировал 71 миллиард

1 час назад
"Стоп Сахарова": как ветеринары-надомники вместо лечения убивают питомцев

"Стоп Сахарова": как ветеринары-надомники вместо лечения убивают питомцев

20 минут назад
На Москву идет гроза и сильный ветер

На Москву идет гроза и сильный ветер

1 час назад
"Митрич, тащи за хвост!" Сибиряки еле вытянули из озера карпа-гиганта

"Митрич, тащи за хвост!" Сибиряки еле вытянули из озера карпа-гиганта

1 час назад
Топ-10 крупнейших изъятий наркотиков в истории США

Топ-10 крупнейших изъятий наркотиков в истории США

2 часа назад
Роструд уточнил, когда работнику могут отказать в отпуске

Роструд уточнил, когда работнику могут отказать в отпуске

4 часа назад
Школьник из Красноярска получил в подарок от Путина щенка

Школьник из Красноярска получил в подарок от Путина щенка

3 часа назад
На Украине продолжается истерика из-за несостоявшегося телемоста

На Украине продолжается истерика из-за несостоявшегося телемоста

7 часов назад
Смертельный прыжок: погибшая гандболистка сломала шею

Смертельный прыжок: погибшая гандболистка сломала шею

2 часа назад
Бургеры России: с антибиотиками, но высококачественные

Бургеры России: с антибиотиками, но высококачественные

3 часа назад
Действующие лица с Наилей Аскер-заде: Виктор Медведчук

Действующие лица с Наилей Аскер-заде: Виктор Медведчук

08.07.2019 11:07
907
Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

08.07.2019 08:55
Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

03.07.2019 11:26
Более тысячи Android-приложений узнают ваши координаты без спроса

Более тысячи Android-приложений узнают ваши координаты без спроса

1 час назад
Россия может лишиться культовых весов

Россия может лишиться культовых весов

1 час назад
Впечатляющая авария карьерного самосвала БелАЗ в Забайкалье попала на видео

Впечатляющая авария карьерного самосвала БелАЗ в Забайкалье попала на видео

1 час назад
"Подавители камер" могут довести водителя до больницы и тюрьмы

"Подавители камер" могут довести водителя до больницы и тюрьмы

1 час назад
Вирус Коксаки атакует и уничтожает рак мочевого пузыря

Вирус Коксаки атакует и уничтожает рак мочевого пузыря

2 часа назад
Без серых схем: покупателей строящихся апартаментов защитят эскроу

Без серых схем: покупателей строящихся апартаментов защитят эскроу

2 часа назад
В Instagram появились новые функции для борьбы с оскорблениями и травлей

В Instagram появились новые функции для борьбы с оскорблениями и травлей

3 часа назад
Вести.net: компанию Mozilla назвали интернет-злодеем года

Вести.net: компанию Mozilla назвали интернет-злодеем года

3 часа назад
Всё не так страшно: космическая радиация не увеличивает риск смерти астронавтов и космонавтов от рака

Всё не так страшно: космическая радиация не увеличивает риск смерти астронавтов и космонавтов от рака

3 часа назад
Военные дезинфицируют водопровод в Тулуне

Военные дезинфицируют водопровод в Тулуне

4 часа назад
В Якутии разбился британский мотоциклист

В Якутии разбился британский мотоциклист

4 часа назад
Аналитики: США грозит скорый дефолт

Аналитики: США грозит скорый дефолт

6 часов назад
В Индии тысячи людей оказались в зоне наводнения

В Индии тысячи людей оказались в зоне наводнения

6 часов назад
Шереметьево извинилось за ситуацию с багажом

Шереметьево извинилось за ситуацию с багажом

7 часов назад
Французы закручивают гайки в Интернете

Французы закручивают гайки в Интернете

7 часов назад
Власти Венесуэлы возобновили переговоры с оппозицией

Власти Венесуэлы возобновили переговоры с оппозицией

7 часов назад
Андрей Малахов обратился к Владимиру Зеленскому

Андрей Малахов обратился к Владимиру Зеленскому

7 часов назад
В Тбилиси опять начались беспорядки

В Тбилиси опять начались беспорядки

7 часов назад
Вячеслав Володин: политизированность ПАСЕ далеко не преодолена

Вячеслав Володин: политизированность ПАСЕ далеко не преодолена

7 часов назад
Авария в центре Москвы: два человека пострадали

Авария в центре Москвы: два человека пострадали

8 часов назад
Питерская полиция обнаружила логово черных бутлегеров

Питерская полиция обнаружила логово черных бутлегеров

8 часов назад
Лесные пожары не утихают

Лесные пожары не утихают

8 часов назад
На испытательном стенде корабля Starship вспыхнул пожар

На испытательном стенде корабля Starship вспыхнул пожар

9 часов назад
США намерены вооружить Тайвань

США намерены вооружить Тайвань

12 часов назад
В Россию - по электронной визе

В Россию - по электронной визе

12 часов назад
"Ночной дозор" Рембрандта начали реставрировать в режиме онлайн

"Ночной дозор" Рембрандта начали реставрировать в режиме онлайн

12 часов назад
Иран наращивает темпы обогащения урана

Иран наращивает темпы обогащения урана

13 часов назад
Цифровая модная революция поможет "голым королям" соцсетей

Цифровая модная революция поможет "голым королям" соцсетей

14 часов назад
Роскошь и много пафоса: что купить вместо нового Mercedes-Benz GLS?

Роскошь и много пафоса: что купить вместо нового Mercedes-Benz GLS?

14 часов назад
Трамп отказался вести дела с послом Великобритании в США

Трамп отказался вести дела с послом Великобритании в США

14 часов назад
С 13 июля на неделю закроют часть красной линии московского метро

С 13 июля на неделю закроют часть красной линии московского метро

15 часов назад
Вино и "Боржоми" вслед за самолетами: антироссийская истерия ударила по самой Грузии

Вино и "Боржоми" вслед за самолетами: антироссийская истерия ударила по самой Грузии

15 часов назад
"Остров мечты" откроется уже осенью

"Остров мечты" откроется уже осенью

15 часов назад