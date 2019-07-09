"Стоп Сахарова": как ветеринары-надомники вместо лечения убивают питомцев
Для удобства клиентов многие ветеринарные клиники все чаще предлагают выезд на дом. На месте обещают сделать животному и рентген, и уколы. Но всегда ли это нужно — большой вопрос. Люди жалуются на откровенный обман.
Табличка гласила: "Ждем всех", но визиту съемочной группы телеканала "Россия" здесь явно были не рады. Охранники ветеринарной клиники с отрезвляющим названием "Адреналин" забаррикадировались в помещении и общаться с журналистами не захотели даже через окно.
На вопрос, почему здесь запрещена съемка, отвечают просто: "Потому!"
Обычно здесь держат оборону не от журналистов, а от сотен недовольных клиентов. Владелицей клиники якобы является уроженка Волгограда и фельдшер по образованию Елена Борисовна Сахарова.
Говорят, с клиентами дама не церемонится. Если питомец случайно погиб от действий ветеринаров, то это проблема его хозяев. И разговор с ними короткий: грозят вызвать охрану и вывести их клиники.
В социальных сетях пострадавшие создали движение под названием "СТОП САХАРОВА". На страничке пользователи анонимно рассказывают о том, как над их питомцами издевались в ветеринарной клинике.
Одна из тех, кто не боится открыто говорить о халатных действиях таких врачей, — Яна Кузнецова. Поздней ночью ее шпицу по кличке Оззи стало плохо.
В панике женщина начала просматривать страницы в Сети и позвонила по первому номеру — в круглосуточный "Адреналин".
Трубку якобы взяла помощница Сахаровой — Дана. Через час она была в квартире и при помощи карманного УЗИ на месте поставила страшный диагноз.
Она сказала, что собака очень серьезно больна и поставила сразу несколько диагнозов: и гастрит, и панкреатит, и цистит, рассказывает хозяйка шпица.
Дама в белом халате предложила выход: семь спасительных инъекций для поддержания жизни. А с утра — транспортировка в больницу.
Только за услуги на дому она попросила 20 тысяч рублей. После процедуры с ней расплатились, фельдшер ушла, а четвероногому другу стало хуже. На следующий день Яна отнесла Оззи к ветеринарному врачу.
Он осмотрел собаку и сказал, что у нее были просто колики. При этом у шпица был очень вздут живот, и чем его накачали – неизвестно.
Сейчас собака находится в непонятном "токсическом состоянии", жалуется Яна.
Но есть и те, кому повезло меньше. Волшебными уколами не ограничилась с питомцем Евгении Польгар. К больной собаке приехала фельдшер. Сделали УЗИ, рентген и уколы. После выездной операции бульдог умер, а хозяйке предъявили счет — 89 тысяч рублей.
"Мне пришлось занять у знакомых, их знакомых и их знакомых! У мужа всю зарплату сняли и отдали им!" – жалуется хозяйка скончавшейся собаки.
При этом предприимчивая "доктор" попросила еще 10 тысяч на кремацию. Прах собаки вернули в коробке из-под чая.
В родном Волгограде Елену Сахарову тоже помнят. Свой путь ветеринара она начинала здесь в 2012 году — тоже с круглосуточной клиники.
У питомца Алексея возникла опухоль на глазу. Молодой человек сразу же отвез кота на операцию — к фельдшеру Сахаровой. После этого животное было не узнать.
"Морда была в крови, все было опухшим, как будто ничем не обрабатывали! Да, он жив, оказалось, что не был зашит роговой слой. Все было неправильно!" – вспоминает Алексей.
Многие клиенты Елены Сахаровой уверены, что дама чувствует свою безнаказанность. По неподтвержденной информации, ее муж якобы является участковым одного из районов Волгограда. Фото с ним выложены в открытый доступ.
Мать Сахаровой, судя по этим снимкам, возможно, тоже была когда-то сотрудником полиции. Может, именно благодаря такой поддержке в регионе фельдшер почти семь лет уклоняется от заявлений пострадавших и продолжает развивать свой бизнес? Ведь рынок растет, а качество оказания ветеринарной помощи оставляет желать лучшего.
Лицензирование этой деятельности было упразднено еще в 2007 году. То есть, фактически, ветеринаром может стать любой, кто закончил соответствующий вуз или курсы. И подтверждать знания никак не надо. А нет лицензии — нет и ответственности.
О том, как вероятно устроена работа у Сахаровой, рассказала Катерина, которая представилась бывшей сотрудницей клиники.
По ее словам, на каждого сотрудника она открывает ИП, и каждый работает сам на себя. Хитрость в том, что если наступает смерть животного или оно впадает в кому, то виноватым становится данный сотрудник – и это не "косяк" Сахаровой.
По отзывам сотрудников известно, что Елена Сахарова использует какие-то человеческие препараты в якобы "лечении" животных, которые требуют лицензии. Однако после завершения своих манипуляций она забирает все ампулы.
Попытки дозвониться до самой Елены Сахаровой успехом не увенчались — от комментариев она отказалась и пообещала, что "все вопросы будут в суде".
То, что суд будет, и вопросов на нем будет немало, уверены столичные юристы.
Они отмечают, что поскольку гражданин обращается в ветеринарную клинику, то клиника, оказывая эти услуги, подпадает под закон о защите прав потребителей.
Сейчас потерпевшие в Москве и Волгограде пытаются собраться с силами и подать коллективный иск, а пока круглосуточный сайт с услугами ветеринаров продолжает работать.
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