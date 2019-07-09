Названы самые частые способы воровства с банковских карт

Несмотря на то, что владельцы банковских карт, как правило, опасаются воровства вследствие недостаточной защищенности мобильных устройств, чаще всего деньги утекают к преступникам иным способом.

В Центробанке бьют тревогу: почти в каждом третьем случае люди лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, низкой киберграмотности и неосторожности.

По данным специализирующихся на цифровой безопасности компаний, до 80 процентов такого рода преступлений совершается с помощью социальной инженерии, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.

Обычно мошенники действуют по отработанной схеме: звонят жертвам, представляясь "сотрудниками банка" или "представителями службы безопасности" кредитного учреждения, и сообщают, что якобы обнаружили "подозрительную активность".

Таким образом они выуживают у владельца банковской карты личные данные и коды доступа, получая доступ к счету человека.

В публикации отмечается, что в России такие методы мошенничества получили гораздо большее распространение, чем в других странах, и эта проблема нарастает с взрывной скоростью.

В частности, в компании Zecurion сообщили, что доля несанкционированных списаний с карт при помощи психологических приемов может доходить до 60 процентов.

Помимо призыва к самим держателям карт быть внимательнее и не попадаться на удочку мошенникам, эксперты считают, что для решения данной проблемы надо больше внимания уделять программам по развитию киберграмотности.