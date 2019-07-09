Английский "Ньюкасл" может возглавить Джон Терри

Известный английский футболист Джон Терри рассматривается руководством клуба "Ньюкасл Юнайтед" в качестве кандидата на пост главного тренера. На сегодня у бывшего игрока "Челси" и "Астон Виллы" контракт помощника тренера последнего клуба, который он продлил в июне.

Инсайдеры из расположения "сорок" сообщают, что 38-летний бывший защитник, который только в 2018 году завершил игроцкую карьеру, может стать не помощником тренера, а самостоятельным наставником клуба. The Gardian напоминает, что должность тренера "Ньюкасла" остается вакантной после ухода испанца Рафаэля Бенитеса.