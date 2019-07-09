Глава РПЛ Прядкин: победитель Кубка России достоин Лиги чемпионов

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин не исключил, что в ближайшее время победитель Кубка России может получить гарантированное место в континентальной Лиге чемпионов. Сейчас обладатель трофея играет в Лиге Европы.

"В советское время Кубок был очень важен, — цитирует Прядкина издание Спорт24.Ru. – Не зря за него дают место в еврокубках. У нас есть несколько вариантов улучшения его престижа. Повышать уровень турнира точно надо, чтобы туда не посылали вторые составы".

"Возможно, победитель Кубка будет напрямую играть в Лиге чемпионов, если мы сможем договориться. Возможно, это будет солидная денежная компенсация", – сказал Прядкин.