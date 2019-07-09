9 июля 201915:58
Дзюба может продолжить карьеру в "Марселе"
Французский "Марсель" собирается арендовать у "Зенита" нападающего Артема Дзюба. Инициатива исходит от нового тренера провансальцев Артура Виллаш-Боаша.
Артур Виллаш-Боаш, ранее работавший в "Зените", хотел бы усилить атаку своей новой команды. Португальский специалист желает видеть в составе Артема Дзюбу. "Марсель" собирается взять в аренду капитана сборной России сроком на один год. Реакция "Зенита и самого футболиста пока неизвестна.
Ранее сообщалось о желании самого Артема играть в английской премьер-лиги. Интерес к нападающему проявлял "Вулверхэмптон", но до конкретных предложений дело не дошло.
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