Дзюба может продолжить карьеру в "Марселе"

Французский "Марсель" собирается арендовать у "Зенита" нападающего Артема Дзюба. Инициатива исходит от нового тренера провансальцев Артура Виллаш-Боаша.

Артур Виллаш-Боаш, ранее работавший в "Зените", хотел бы усилить атаку своей новой команды. Португальский специалист желает видеть в составе Артема Дзюбу. "Марсель" собирается взять в аренду капитана сборной России сроком на один год. Реакция "Зенита и самого футболиста пока неизвестна.

Ранее сообщалось о желании самого Артема играть в английской премьер-лиги. Интерес к нападающему проявлял "Вулверхэмптон", но до конкретных предложений дело не дошло.