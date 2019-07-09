Первое издание "Евгения Онегина" продано в Лондоне за полмиллиона долларов

Первое издание одного из самых известных романов Пушкина ушло с молотка на аукционе Christie's в Лондоне. Во вторник, 9 июля, состоялись торги под названием "Золотой век русской литературы". Редкий экземпляр книги был продан за 467,3 тысячи фунтов (около 582 тысяч долларов).

Пушкинский роман, написанный в стихах, был выпущен в 1825 году типографией Департамента народного просвещения Санкт-Петербурга. Особый интерес для коллекционеров представляло входящее в комплект издание первой главы романа, которое имеет оригинальный переплет. В итоге "Евгений Онегин" ушел с молотка с трехкратным превышением оценочной стоимости, сообщает ТАСС.

Всего на торгах было выставлено более 120 редких печатных изданий из частной европейской коллекции. В их числе произведения Михаила Лермонтова, Льва Толстого, Федора Достоевского и многих других. Так, за редкое двухтомное издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя было выручено 218 тысяч долларов. Ранее экземпляр принадлежал князьям Воронцовым — об этом свидетельствует нанесенная на книгу монограмма.

Также на аукционе было продано редкое, первое издание поэмы Пушкина "Руслан и Людмила", которое выпустили в 1820 году. Этот лот ушел с молотка за 143,8 тысячи фунтов (179 тысяч долларов).

Стоит отметить, что предметы русского искусства пользуются популярностью у коллекционеров. Так, суммарная выручка недели "русских торгов", которая прошла в Лондоне в июне, составила 45 миллионов долларов.