Симона Халеп вышла в полуфинал Уимблдона

На кортах Лондона продолжается Уимблдонский теннисный турнир. Румынка Симона Халеп пробилась в полуфинал соревнований в женском одиночном разряде.

В четвертьфинале Симона Халеп нанесла поражение китаянке Чжан Шуай со счетом 7:6 (7:4), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Соперница Халеп определится в поединке между Элиной Свитолиной (Украина) и Каролиной Муховой (Чехия). Призовой фонд турнира составляет 49,43 млн. долларов.