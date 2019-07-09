Студентка Уральского университета потеряла сознание на встрече с Путиным

На встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами Уральского федерального университета одна из присутствующих девушек потеряла сознание. Глава государства прервал беседу и попросил оказать ей помощь, а также выразил надежду на то, что серьезного вреда ее здоровью нет.

Встреча проходит в формате вопросов и ответов. Девушка почувствовала себя плохо, когда беседа проходила уже около часа. Владимир Путин обратил внимание на случившееся, отвечая в этот момент на вопрос студентки из Китая. "Помогите, пожалуйста, девочке. Возьмите ее тихонечко", — прокомментировал глава государства. Сотрудники службы безопасности вынесли девушку из аудитории, вслед за ними выбежала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает телеканал "Россия 24".

Владимир Путин отметил про случившееся: "Надеюсь, ничего серьезного", а затем продолжил отвечать на вопросы студентов.