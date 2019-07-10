Суд Москвы арестовал почти 122 миллиона евро на банковских счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы арестовал 121,7 миллиона евро, находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, который обвиняется в мошенничестве. Об этом СМИ сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Как уточняется, 4 июля Басманный суд удовлетворил ходатайство следственных органов о наложении ареста на денежные средства Михаила Абызова в сумме 121,7 миллиона евро, находящиеся на счетах в банке. Данное постановление пока не обжаловано, передает ТАСС. Сумма арестованных средств по текущему курсу составляет порядка 8,7 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.

1 апреля текущего года Басманный суд Москвы арестовал находящиеся на расчетных счетах денежные средства Михаила Абызова в размере более 437 миллионов рублей, 2 апреля – два жилых дома и два земельных участка в Московской области, три квартиры, четыре комнаты и машино-место в Москве. 16 июня Преображенский суд арестовал 1,667 тысячи обыкновенных акций АО "Промышленные технологии" (следствие оценивает их стоимость в 160 тысяч рублей). По мнению следствия, арест имущества Абызова необходим, чтобы обеспечить выплату компенсации потерпевшим и штрафа государству в случае, если Абызову будет вынесен обвинительный приговор.