Пожар на металлургическом комбинате в Липецке полностью потушен

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на Новолипецком металлургическом комбинате, сообщается на сайте ГУ МЧС по Липецкой области.

Ранее сообщалось, что ночью на территории предприятия в одном из цехов загорелась электропроводка в подвальном помещении. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

В результате инцидента никто не пострадал. Оборудование не повреждено.