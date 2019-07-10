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10 июля 201909:56

Почти 70 детей отравились в детском лагере "Юный рыбак" в Приморье

ГТРК "Владивосток"

Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете работы детского лагеря "Юный рыбак" в Приморье, где произошла вспышка кишечной инфекции. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ведомство. В больницу села Преображение привезли 67 человек — это дети до 14 лет и вожатые. В лагере  сейчас идут проверки. Его руководство заинтересовано в скорейшем выявлении причин случившегося.

В Роспотребнадзоре заявили, что при проведении расследования выявлены нарушения обязательных требований, установленных санитарными нормами и правилами приготовления и хранения пищевых продуктов, а также содержания помещений пищеблока. Составлен протокол о временном запрете деятельности оздоровительного лагеря "Юный рыбак". Оставшиеся дети вывезены из лагеря с рекомендацией о медицинском наблюдении по месту жительства. Материалы переданы в суд и прокуратуру.

Сейчас на месте, в лагере "Юный рыбак", работают сотрудники Следственного комитета и Роспотребнадзора. Как только персонал лагеря получит разрешение, здесь проведут дополнительную санобработку и повторно все пройдут медкомиссию. После прохождения всех этих процедур в лагерь вновь заедут дети. Планируется, что это произойдет уже на следующей неделе.

Директор лагеря Олег Марковцев выразил сожаление по факту ЧП. Он поделился: "Этот лагерь строила еще моя бабушка. За 70 лет его существования — это впервые такая неприятность".

Текст: ГТРК "Владивосток"

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