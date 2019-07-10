Новости Общество

Все видео этой рубрики
10 июля 201911:24

Обнаружен способ худеть без диет

Евгений Степанов/ТАСС

Для тех, кто борется с лишним весом, ученые из Университета штата Джорджия (США) дали совет, как обойтись в этом деле без изнурительных диет и подсчета калорий.

Конечно, отмечают ученые, ожирение может быть вызвано и генетикой, и состоянием окружающей среды, и образом жизни человека, но этот вопрос решаем, если уделять внимание тонусу мышц.

Укрепляя их, можно свести к минимуму риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, отмечается в публикации издания Medicalxpress.

Американские ученые считают, что слабые мышцы – это не только следствие недостаточной физической активности, но также стрессов и неправильного питания.

А это, в свою очередь, приводит к снижению чувствительности организма к инсулину и, как следствие, — к увеличению риска развития диабета и возникновению проблем с сердцем и сосудами.

Таким образом, резюмируют ученые, мышцы в хорошем тонусе влияют на то, что жировая масса организма снижается.

Сейчас

10:24

СК возбудил дело по факту крупного хищения в Московском метро

09:37

В Катаре столкнулись два военных самолета

09:07

Пожар на металлургическом комбинате в Липецке полностью потушен

04:31

В Липецке горит металлургический комбинат

03:54

Суд Москвы арестовал 122 миллиона евро на счетах Абызова

03:01

Саакашвили сломал руку пожилой женщине

01:44

В Сирии на мине подорвались 7 детей

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Деньги утекли: СК возбудил дело по факту крупного хищения в Московском метро

Деньги утекли: СК возбудил дело по факту крупного хищения в Московском метро

1 час назад
Самая быстрая кругосветка в истории: международный экипаж облетит Землю за 2 суток

Самая быстрая кругосветка в истории: международный экипаж облетит Землю за 2 суток

3 часа назад
Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке

Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке

4 часа назад
Синоптики рассказали, чего ждать от августа

Синоптики рассказали, чего ждать от августа

1 час назад
Сведения о лечении наркоманов перестанут быть тайной

Сведения о лечении наркоманов перестанут быть тайной

55 минут назад
Топ-10 стран с самыми высокими темпами роста населения с 1950 года

Топ-10 стран с самыми высокими темпами роста населения с 1950 года

1 час назад
Умер актер из фильмов "Люди в черном", "Робокоп" и "Без чувств"

Умер актер из фильмов "Люди в черном", "Робокоп" и "Без чувств"

2 часа назад
Суд Москвы арестовал почти 122 миллиона евро на банковских счетах экс-министра Абызова

Суд Москвы арестовал почти 122 миллиона евро на банковских счетах экс-министра Абызова

7 часов назад
Число госпитализированных в зоне наводнения в Иркутской области возросло

Число госпитализированных в зоне наводнения в Иркутской области возросло

4 часа назад
Ради Brexit Джонсон готов приостановить работу парламента

Ради Brexit Джонсон готов приостановить работу парламента

5 часов назад
Путин рассказал Стоуну о неисполненных обязательствах Обамы по Украине

Путин рассказал Стоуну о неисполненных обязательствах Обамы по Украине

9 часов назад
Российские спортсмены завоевали семь наград в шестой день Универсиады

Российские спортсмены завоевали семь наград в шестой день Универсиады

3 часа назад
Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

08.07.2019 08:55
Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

03.07.2019 11:26
Пассажирка такси не дождалась водителя и сама уехала на его машине

Пассажирка такси не дождалась водителя и сама уехала на его машине

21 минута назад
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену

Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену

1 час назад
Названы страны с самым быстрым Интернетом

Названы страны с самым быстрым Интернетом

1 час назад
Эксперты разъяснили порядок межевания дачных участков

Эксперты разъяснили порядок межевания дачных участков

1 час назад
Опубликован секретный список адресов всех камер видеофиксации в Москве

Опубликован секретный список адресов всех камер видеофиксации в Москве

1 час назад
В Катаре столкнулись два военных самолета

В Катаре столкнулись два военных самолета

1 час назад
Вести.net: cуд запретил Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter

Вести.net: cуд запретил Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter

2 часа назад
Разрушающийся на высоте 10 километров двигатель самолета попал на видео

Разрушающийся на высоте 10 километров двигатель самолета попал на видео

2 часа назад
Антонов призвал США поддержать Россию в борьбе с нацизмом

Антонов призвал США поддержать Россию в борьбе с нацизмом

4 часа назад
Тегеран назвал условия нормализации отношений с США

Тегеран назвал условия нормализации отношений с США

5 часов назад
Топ-5 популярных городов России для путешествий всей семьей

Топ-5 популярных городов России для путешествий всей семьей

5 часов назад
Экс-сотрудницу Госдепа США приговорили к 40 месяцам тюрьмы за связи с разведкой Китая

Экс-сотрудницу Госдепа США приговорили к 40 месяцам тюрьмы за связи с разведкой Китая

6 часов назад
Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в битве под Прохоровкой

Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в битве под Прохоровкой

6 часов назад
Глава МИД Украины назвал три условия противодействия России

Глава МИД Украины назвал три условия противодействия России

6 часов назад
В Липецке тушат пожар на металлургическом комбинате

В Липецке тушат пожар на металлургическом комбинате

7 часов назад
Представитель Генпрокуратуры РФ рассказал о сотрудничестве с Украиной

Представитель Генпрокуратуры РФ рассказал о сотрудничестве с Украиной

7 часов назад
На самом крупном трубопроводе Перу произошел разлив нефти

На самом крупном трубопроводе Перу произошел разлив нефти

8 часов назад
Тест на благонадежность не пройден: почему Киев ополчился на телеканал NewsOne?

Тест на благонадежность не пройден: почему Киев ополчился на телеканал NewsOne?

9 часов назад
Оппозиционеры из грузинского "Альянса патриотов" хотят посетить Москву

Оппозиционеры из грузинского "Альянса патриотов" хотят посетить Москву

9 часов назад
Семь детей стали жертвами подрыва мины в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии

Семь детей стали жертвами подрыва мины в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии

10 часов назад
Посольство РФ в Эстонии: попытка восстановить памятник эсэсовцам - кощунство и провокация

Посольство РФ в Эстонии: попытка восстановить памятник эсэсовцам - кощунство и провокация

10 часов назад
В Таллине задержан глава правозащитной организации "Русская школа Эстонии"

В Таллине задержан глава правозащитной организации "Русская школа Эстонии"

10 часов назад
Международный комитет защиты журналистов заступился за Sputnik и RT

Международный комитет защиты журналистов заступился за Sputnik и RT

11 часов назад
На пути к Евро-Тихоокеанскому партнёрству

На пути к Евро-Тихоокеанскому партнёрству

11 часов назад
Медведчук: рядовые жители Украины заинтересованы в диалоге с Россией

Медведчук: рядовые жители Украины заинтересованы в диалоге с Россией

11 часов назад
Евгений Примаков: так что же мы все-таки ждем от Грузии

Евгений Примаков: так что же мы все-таки ждем от Грузии

11 часов назад
С 2020 года в России вырастут акцизы на вино

С 2020 года в России вырастут акцизы на вино

12 часов назад
Культурный идиотизм: в Калининграде решили пропагандировать чтение, устроив костер из книг

Культурный идиотизм: в Калининграде решили пропагандировать чтение, устроив костер из книг

12 часов назад
20 томов: ФСБ завершило расследование дела 24 задержанных украинских моряков

20 томов: ФСБ завершило расследование дела 24 задержанных украинских моряков

13 часов назад
Неправильно поняли: премьер Северной Македонии не хочет в отставку из-за скандала с пранкерами

Неправильно поняли: премьер Северной Македонии не хочет в отставку из-за скандала с пранкерами

14 часов назад
Петербург поплыл: мощнейший ливень превратил улицы города в реки

Петербург поплыл: мощнейший ливень превратил улицы города в реки

14 часов назад
Радиоактивный фон у затонувшего "Комсомольца" превышает допустимые нормы

Радиоактивный фон у затонувшего "Комсомольца" превышает допустимые нормы

15 часов назад
ЦОДД выложил адреса всех видеокамер в Москве

ЦОДД выложил адреса всех видеокамер в Москве

16 часов назад
Разведчики-нелегалы, которых обменяли на Скрипаля, дали эксклюзивное интервью

Разведчики-нелегалы, которых обменяли на Скрипаля, дали эксклюзивное интервью

17 часов назад