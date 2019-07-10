Погорельцы из Подольска 11 лет не могут получить жилье

В Подольске никак не найдут жилье для погорельцев. Пожар практически уничтожил их дом 11 лет назад. Тогда сгорела большая часть квартир. Однако новые квадратные метры достались почему-то не всем. От временных пристанищ многие отказались, там оказалось еще хуже, чем в сгоревшем доме.

В таком жутком состоянии этот дом по улице Плещеевской находится уже больше 10 лет, и все это время здесь вынуждены жить семьи с детьми. Возгорания случаются постоянно. Люди живут в страхе за свою жизнь.

"Мы ночами не спим, ходим, дежурим с фонариком, гоняем бомжей. Здесь все, видите, открыто, любой может зайти, кинуть какую-то зажигательную смесь, бычок, и дом опять загорится!" — жалуется Ольга Ненашева.

Сам дом считается непригодным для постоянного проживания еще после первого пожара, произошедшего 11 лет назад. Уже тогда погорельцам обещали новое жилье. Из трех подъездов уцелел только один. Часть семей расселили. А тем, кому квартир просто не хватило — именно на это ссылается местная администрация — выделили временные комнаты.

"До сих пор я не могу ни приватизировать, ни застраховать жилье. Я живу просто на пороховой бочке. Я никто. Мне в любой момент могут сказать: освободи жилье. И все, я остался на улице", — говорит Александр Митин.

Но есть и те, кто переезжать отказался. Ольга Дикова по документам до сих пор проживает в своей сгоревшей дотла квартире. Все дело в том, что временное жилье, которое предлагали в администрации, пригодным для проживания тоже не назовешь.

"Где-то текут потолки, вся крыша прохудившаяся, в комнатах плесень, грибки в санузлах. С маленькими детьми там просто невозможно жить", — объясняет Ольга Дикова.

После пяти отказов администрация подала на Ольгу в суд.

"Она меня в судебном порядке сейчас хочет заселить с детьми в комнату 20 метров, в коммунальную квартиру", — возмущается Ольга Дикова.

"Мы предлагаем ей 20 метров, у нее было 10 метров", — заявляет Наталья Зайцева, начальник отдела учета и распределения жилья администрации городского округа Подольск.

- По закону же полагается 15 метров на каждого?

- Нет, в данный момент не по нормам предоставляется.

Ольга стоит в очереди на улучшение жилищных условий, а, значит, по закону ей положена жилплощадь в два раза больше того, что ей предлагают. Суд назначен на 24 июля. Борьба за квадратные метры продолжается.