Рассерженный водитель грузовика 200 метров толкал внедорожник с детьми. Видео

В Алма-Ате после дорожной ссоры рассерженный водитель грузовика около 200 метров толкал своей машиной внедорожник — в настоящее время в социальных сетях активно распространяется и комментируется видео происшествия, снятое очевидцами.

В свою очередь, водитель самосвала опубликовал видеозапись конфликта с владельцем внедорожника и его супругой, которые колотили по кабине грузовика руками и ногами, сопровождая это эмоциональной бранью.

Полиция рассказала изданию "Новости Казахстана", что инцидент произошел еще 23 июня в Медеуском районе. По информации правоохранительных органов, в толкаемом внедорожнике находились два малолетних ребенка в то время, как их родители бежали рядом.

В отношении водителя грузовика составлен административный протокол, сам конфликт перешел в правовое поле и будет решаться в суде.