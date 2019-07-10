Гендиректор "Рустави 2" пообещал мочиться в вино и "Боржоми"

Ради мести производителям, вывозящим продукцию в Россию, гендиректор грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Николоз Гварамия в прямом эфире пообещал "мочиться в вино и "Боржоми". Именно на этом телеканале ранее ведущий одной из программ в прямом эфире оскорбил руководство России.

Когда стало известно, что Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении грузинского вина и минеральной воды, Гварамия устроил в студии истерику, используя в своей речи множество нецензурных выражений.

"Плевать я хотел и на "Боржоми", и на вино, — заявил Гварамия. — Что, мы должны говорить, что Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию "Боржоми", вино и "Набеглави"? Ссать я хотел во все три! Плевать мне!"

Он также призвал производителей торговать с Украиной и перестать "насиловать" (в оригинале Гварамия использовал нецензурное выражение) свой народ.

Он также утверждал, что телеканалу запретили свободно выражать свое мнение для того, чтобы "Боржоми" свободно продавался в "России".

Видео этого выступления гендиректора "Рустави 2" размещено на сайте телеканала.

Как отмечает издание "Взгляд", в комментариях ему напомнили о его огромной зарплате, в то время как обычные люди, работающие на винных заводах и занятые на производстве "Боржоми", получают "в 20 раз меньше".

Ему также напомнили о 800 тысячах грузин, которые работают в России и присылают деньги в Грузию, помогая своим семьям.