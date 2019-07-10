Рука во дворе: Сонька Сипатая призналась в нескольких убийствах

Пенсионерка Софья Жукова из поселка Березовка Хабаровского края призналась в убийствах нескольких человек.

80-летнюю старушку задержали в феврале 2019 года по подозрению в убийстве мужчины. Части тела были разбросаны по поселку, его руку нашли во дворе одного из домов. В квартире, которую баба Соня сдавала убитому, обнаружили кровь погибшего. В холодильнике женщины лежало человеческое мясо и внутренности.

Позже старушка, которую односельчане прозвали Сонька Сипатая из-за специфического голоса, созналась, что в 2005 году убила 8-летнюю соседку. По ее словам, девочка ей постоянно мешала своими играми и беготней. В итоге у женщины нервы не выдержали, и она "сорвалась", пишет Baza. Кроме того, Жукова убила свою подругу, которая снимала у нее комнату.

Жукову в поселке боялись – она была грубой, пила, из ее квартиры доносились звуки разрубания костей топором. Говорили даже, что она занимается каннибализмом. До выхода на пенсию женщина работала на скотобойне.