Джокович стал первым полуфиналистом Уимблдона

На Уимблдонском теннисном турнире завершилась четвертьфинальная встреча между первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и бельгийцем Давидом Гоффеном. 32-летний серб без особых проблем обыграл менее титулованного соперника в трех сетах со счетом 6:4, 6:0, 6:2.

В полуфинале Джокович сразится с победителем матча между аргентинцем Гидо Пельей и испанцем Роберто Баутистой-Агутом. В настоящий момент представитель Испании ведет после двух сетов со счетом 2:0.

Напомним, что Уимблдонский турнир завершится 14 июля. Его призовой фонд превышает 49 миллионов долларов.