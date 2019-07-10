Британские военные разрабатывают революционное оружие

Оружие, способное совершить революцию на поле боя, разрабатывает Министерство обороны Великобритании. Речь идет о лазерных и радиочастотных комплексах. Всего планируют сконструировать три прототипа. Они должны быть достаточно компактными, простыми и универсальными, способными работать от обычного автомобильного двигателя или генератора, пишет агентство ТАСС со ссылкой на британских военных.

Испытания новых комплексов намечены на 2023 год. Их будут устанавливать на корабли и боевые машины. Общая стоимость разработки оценивается в 162 миллиона долларов.



В конце июня стало известно, что морская пехота США начала испытания компактной лазерной системы CLaWS, или Compact Laser Weapons System. Она предназначена для уничтожения небольших беспилотников. Ставить лучевую пушку планируют на легкие бронемашины.