Более 3 тысяч пострадавших от наводнения детей получат путевки в летние лагеря

Более трех тысяч детей, пострадавших от наводнения в Иркутской области получат путевки в летние лагеря Московской области, Крыма, Ставрополья, Новосибирской и Самарской областей. Об этом сообщают "Вести — Севастополь" со ссылкой на пресс-службу Правительства Российской Федерации.

Поездки будут организованы в соотвествии с указом президента. "Всего предполагается выделить около 3100 путевок. Количество мест рассчитывалось на основании полученных от родителей заявлений, согласно данным Министерства просвещения Российской Федерации на 9 июля. Большую часть распределят между детьми из Нижнеудинского и Тайшетского районов, а также города Тулун. Напомним, 236 детей уже прибыли в санатории", — рассказали представители пресс-службы правительства.

Стоимость проезда до санаториев и лагерей будет оплачена правительством Иркутской области. В настоящий момент вопрос доставки детей обсуждается с авиакомпанией "ИрАэро". Кроме того, возможность бесплатных перевозок по железной дороге обсудят с РЖД.