Баутиста-Агут сыграет с Джоковичем в полуфинале Уимблдона

На Уимблдонском теннисном турнире определилась первая полуфинальная пара. Это стало известно после победы испанца Роберто Баутисты-Агута над аргентинцем Гвидо Пельей в четвертьфинальном поединке. Представитель Испании поборется с Новаком Джоковичем за выход в финал.

Баутиста-Агут одолел Пелью в четырех сетах со счетом 7:5, 6:4, 3:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа 7 минут. Ранее Джокович обыграл бельгийца Давида Гоффена и вышел в полуфинал турнира.

Напомним, что Уимблдон-2019 завершится 14 июля. Его призовой фонд превышает 49 миллионов долларов.