В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку

В ресторане на востоке Москвы правоохранители задержали жителя Челябинской области, который вечером 9 июля за 500 тысяч рублей продал 16-летнюю девочку.

Пресечь преступление удалось благодаря тому, что "сделка" проходила в рамках оперативных мероприятий.

Уже установлено, что мужчина через закрытые группы в различных соцсетях находил состоятельных клиентов, которым продавал молодых женщин и несовершеннолетних девочек с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Девочка, которую пытался продать злоумышленник, помещена в лечебное учреждение, затем ее передадут родителям.

Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств преступления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Торговля людьми". Расследование уголовного дела продолжается.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщается на сайте управления СК РФ по Москве.