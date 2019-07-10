В Донбассе под обстрел попал кортеж губернатора Донецкой области

Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранение в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил в Донбассе, передает "Интерфакс". Инцидент произошел в районе южной окраины населенного пункта Гранитное.

Между тем, по данным издания "Украинская правда", попавший под обстрел автомобиль следовал в составе колонны, в которой передвигался глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. Сам губернатор не пострадал. Раненный военнослужащий отправлен в больницу.