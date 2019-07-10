"Мне придется с этим жить": Меркель прокомментировала свои приступы
Германия снова следит за здоровьем Ангелы Меркель. В третий раз за лето канцлер не смогла скрыть недомогание во время встречи на высшем уровне под прицелом телекамер. В немецком правительстве заверяют, что глава государства в отличной форме, но успокоить публику и оппонентов все сложнее. Что может скрываться за необъяснимой дрожью самой влиятельной женщины мира, как называют Меркель политические рейтинги?
На следующий неделе Меркель стукнет 65. Самый продуктивный возраст для политика, но уже в третий раз за три недели немцы вынуждены волноваться, как она себя чувствует. На этот раз приступ случился во время официальной встречи премьера-министра Финляндии. Снова почетный караул, гимн и крупным планом — дрожь канцлера.
Она заслоняет собой все остальные новости дня. Об этой дрожи пишут во всех газетах, ее обсуждают с экспертами по телевизору, и это первое, о чем спрашивают Меркель на пресс-конференции.
"Со мной все в порядке, — уверяет Ангела Меркель. — Процесс, очевидно, еще не завершен, но прогресс есть. Мне придется жить с этим какое-то время".
Когда приезжал Зеленский, это случилось впервые на публике. Было очень жарко, и свой тремор Меркель объяснила обезвоживанием, дескать, выпила потом три стакана воды, и все прошло. Но неделю спустя в прохладе президентского дворца приступ повторился, и Меркель от воды отказалась. Тогда и появились спекуляции о том, что ее проблемы со здоровьем посерьезнее нарушения температурного баланса, и стандартные комментарии официальных представителей о том, что с канцлером все в порядке, спокойствия не вносили. Теперь говорят, что причина повторных приступов имеет психосоматическую природу.
"Когда этот приступ произошел во второй раз, нам сказали, что это психологические последствия первого инцидента. Канцлер в этот момент думала о том, что с ней произошло", — говорит руководитель отделения телеканала ZDF в Берлине Тео Коль.
В мире не много людей, которые живут и работают, как Меркель, в режиме запредельных нагрузок под объективами телекамер. Сегодня Осака, завтра Брюссель, потом Берлин, 3-4 часа сна, и снова Брюссель. Это доля самой влиятельной женщины мира, лидера такой важной страны, как Германия.
"Во всяком случае, я уверена, что способна выполнять свою работу", — подчеркивает Меркель.
Канцлеру приходится убеждать немцев в том, что она соответствует своей должности, но это не исключает того, что приступы могут повториться, как только приедет высокий гость, выстроится почетный караул и заиграет гимн.
Ангела Меркель планирует работать канцлером до осени 2021 года. Раньше эти планы были под угрозой политического характера, например, из-за развала правящей коалиции и досрочных выборов. Теперь к списку причин, которые теоретически могут заставить канцлера досрочно покинуть свой пост, добавляется еще и состояние здоровья.
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