Град размером с горошину уничтожил урожай, повредил линии электропередач и повалил деревья

Под холодный душ из града сегодня попали сразу несколько регионов страны. Красноярск и его пригороды утонули в снежной крупе. Ледяные осадки размером с горошину уничтожили посадки дачников, а возле городских трасс и во дворах — целые аллеи поваленных деревьев. На некоторых улицах оборвало линии электропередач.

Воронеж и Череповец восстанавливают поврежденные градом окна, а ураган в Перми заставил водителей вести "вслепую", а пешеходов — спасаться бегством — и от ударов молний, и от летящего с крыш шифера.

Стихия бушевала всего 10 минут, тем не менее, каждый километр городского центра теперь напоминает об урагане: деревья лежат на пешеходных дорожках и проезжей части, в результате повреждения электросетей не работают светофоры.

Мощный шквал с сильным ливнем стал самым сильным за последние четыре года. Скорость ветра достигала 25 м/с, ураган срывал крыши и рушил рекламные щиты.

Две девушки пострадали на главной городской площади. Сообщается, что они готовили площадку для ландшафтного фестиваля и получили травмы в результате падения стройматериалов. А от этой конструкции пострадал автомобиль прямо во время движения. Ранее эта груда фанеры и металла представляла собой огромный куб. Он развалился на части.

Жена в больнице, машина разбита. Когда приедут инспекторы ГИБДД — неизвестно: по городу десятки поврежденных автомобилей, водители которых не понимают, что делать.

Пострадавших трое. По данным городских властей, их уже выписали из больницы.

Сотрудников коммунальных служб ждет сегодня бессонная ночь. В эти минуты они продолжают устранять последствия стихии.