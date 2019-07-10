Польский суд не стал разлучать семью: "укравший" дочек россиянин останется на свободе

Суд Польши отказался выдать российского гражданина правоохранительным органам Швеции. За историей семьи Лисовых следили и журналисты, и российские дипломаты. Отец троих детей, которых у него отобрала шведская служба опеки, обвинялся в похищении собственных дочерей только из-за того, что хотел увезти их в Россию.

Казалось бы, кадры счастливой семейной жизни: вот отец разрезал арбуз — дети смеются, вот они вместе играют. Но эти фотографии сделаны на съемной квартире, в которой 4 месяца они ожидали решения суда — смогут ли они остаться вместе.

Все это время польский суд решал их судьбу. Сегодня Денис Лисов признался журналистам, что всю ночь не спал и очень волновался. Но во время судебного заседания был сосредоточен и, казалось, даже спокоен. Еще раз напомнил судье о том, как тяжело было его детям в приемной арабской семье.

Окружной суд Варшавы поддержал принятое ранее решение польской прокуратуры — подсудимый, обвиняемый в Швеции в похищении собственных детей, останется на свободе. Польская сторона не удовлетворила требования Швеции о выдаче гражданина России Дениса Лисова. Семью решили не разлучать.

Отец не был лишен родительских прав, но, по мнению социальных служб Швеции, не мог позаботиться о дочерях. Проблемы у Лисовых начались, когда супруга Дениса серьезно заболела. Тогда всех троих детей (младшей девочке было 4 года) передали арабской семье, выходцам из Ливана. Родному отцу было разрешено видеть девочек не больше 6 часов в неделю. Понимая, что детей уже не вернут, он решился на отчаянный шаг: забрал дочерей и на пароме вывез в Польшу, откуда рассчитывал вылететь в Москву. Но приемные родители успели сообщить в полицию об их исчезновении, и в варшавском аэропорту всех четверых задержали.

- У меня с души упал тяжелый камень. Уже можно думать о будущем.

- Мне позвонил папа, я сначала даже не поняла. А потом подумала: наконец-то мы свободны.

Теперь он может строить планы на будущее, о котором до сегодняшнего дня боялся даже думать. В Польше семья подала прошение на убежище и собирается здесь остаться.

"Я сам строитель, останусь в строительной сфере. Как только дадут вид на жительство, откроются все социальные возможности, можно будет выбирать садик, школу", — говорит Денис Лисов.

Старшая дочка Лисовых — 12 летняя София — уже ходит в школу при российском посольстве. Признается, что с радостью пишет и читает на русском, хотя собирается освоить и еще один язык — польский.

- Я знаю русский, шведский, английский, арабский, корейский, ну и немножко польский понимаю.

До сих пор Лисовы не могли покинуть территорию Польши, такое решение приняла прокуратура. Но теперь они свободны. Планируют поехать к родне в Хабаровск. А вот вернуться в Швецию, чтобы навестить супругу, Денис не может.

"Он свободен, но у него остается там угроза — 4 года тюрьмы. Самовольно забрал своих детей", — объясняет адвокат.

В самых ближайших планах у них обычная семейная жизнь: сходить в кино, в парк, съесть в кафе мороженое. Теперь это можно делать, ничего не опасаясь.