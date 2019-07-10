Балаклаве вернули статус города

Балаклаве дали статус города. Соответсвующие поправки к закону приняты накануне, сообщают "Вести — Севастополь" со ссылкой на пресс-служба Заксобрания региона.

Как отмечают парламентарии, так как во времена "холодной войны" Балаклава являлась секретным военным объектом, поэтому ее стали считать частью Севастополя. Однако восстановить статус города было необходимо, прежде всего, с точки зрения исторической справедливости.

"Это решение откроет перед Балаклавой новые перспективы. Сейчас это уже не военная база. Город является туристическим центром с интереснейшей историей и великолепными условиями для развития рекреационного туризма", — прокомментировал депутат города Севастополя Вячеслав Аксенов.

Также народный избранник отметил, что такой статус важен и для привлечения инвесторов. Сейчас развитие Балаклавы является приоритетным проектом для Севастополя. Теперь в состав города входят: Инкерман, поселки Ласпи и Кача, Балаклава, и еще более 40 сельских населенных пункта.