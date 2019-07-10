Ракета "Союз" стартовала с четырьмя спутниками Минобороны

С космодрома Плесецк (Архангельская область) успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1В" с четырьмя космическими аппаратами. Спутники будут работать в интересах Минобороны России, сообщили "Интерфаксу" в военном ведомстве. Все предстартовые операции и сам пуск прошли в штатном режиме.

В 2019 году это уже второй запуск ракеты "Союз-2" с космодрома Плесецк. Всего за 15 лет с северного космодрома было проведено 38 пусков подобных ракет.