Тренер сборной России Кудашов: впереди много работы

Главный тренер сборной России по хоккею с шайбой Алексей Кудашов, сменивший 10 июля на этом посту Илью Воробьева, заявил, что продолжит выбранный курс в национальной команде, пообещав, однако, внести определенные коррективы. Также он поблагодарил руководство ФХР за оказанную честь.

"Хочу отдельно поблагодарить руководство ФХР за эту возможность. Для меня огромная честь стать главным тренером сборной России. Мы продолжим выбранный курс, сделав необходимые корректировки", – приводит слова Кудашова пресс-служба ФХР.

"Задачи сборной России всем известны – развивать игроков, выигрывать в каждом матче и делать это в нашем собственном стиле. Впереди много работы", – добавил 47-летний специалист.

Напомним, что Федерация хоккея России назначила Кудашова на пост главного тренера национальной команды, отправив в отставку Илью Воробьева. Кроме того, Кудашов сменил Воробьева и в санкт-петербургском СКА.