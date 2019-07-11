Министр охраны сельского хозяйства Грузии выразил заинтересованность в российском рынке

Грузии важно сохранить традиционные рынки, и Россия в их числе. К такому выводу пришел Министр охраны сельского хозяйства страны Леван Давиташвили.

По его словам, безответственные заявления оппонентов не должны ставить под риск благосостояние населения. Видимо, имелся ввиду недавний скандал с телеканалом "Рустави 2".

При этом Давиташвили назвал несколько типов товаров, по которым российский рынок может быть особо важным для Грузии. Среди них вино, а также скоропортящиеся продукты, которые географически удобно поставлять в нашу страну.