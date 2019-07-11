Россияне выиграли на Всемирной Универсиаде четыре медали

На летней Универсиаде в итальянском Неаполе разыграны очередные комплекты наград. Сборная России вышла на первое место по общему числу наград (55), но в рейтинге, где учитываются золотые медали, все еще идет пятой. В очередной день наши выиграли четыре награды.

Серебряной награды удостоена наша мужская сборная по плаванию, которая участвовала в эстафете 4х100 метров комплексом. В плавании у нас и две бронзы – Даниил Марков стал призером на 50 метрах вольным стилем, а Максим Ступин – на дистанции 400 метров комплексом. Бронза и у наших Яны Носковой и Валерии Щербатых в парном разряде женского настольного тенниса.

На счету сборной России в Неаполе 55 наград, из которых 11 золотых. В тройке по общему числу медалей Япония (55) и США (46). Если ориентироваться на золото, то лидируют японцы (22 награды высшей пробы), далее стоят США (20), Китай (18) и Южная Корея (12).