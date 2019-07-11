В Москву везут мощи Петра и Февронии

В Москву из Мурома доставят для поклонения мощи святых покровителей брака Петра и Февронии. С 14 по 21 июля святыни будут находиться в Храме Христа Спасителя. Доступ паломников к мощам открыт с 8 до 20 часов ежедневно, начиная с 15 июля.

Праздничный молебен и встречу мощей 14 июля возглавит предстоятель Русской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает "Интерфакс". С 2008 года день памяти святых Петра и Февронии отмечается 8 июля в России как государственный праздник — Всероссийский день любви, семьи и верности.

Святых благоверных князей Петра и Февронию почитают не только в Муроме, но и далеко за ее пределами. Почти в каждом храме есть икона с изображением святых супругов, а в некоторых городах в их честь освящены храмы.

Дочь бортника из рязанской деревни Феврония, согласно древнерусской летописи, излечила от страшной болезни муромского князя Петра. После этого они поженились, а в преклонном возрасте приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Супруги вымолили у Бога умереть в один час. Мощи святых Петра и Февронии покоятся в муромском Свято-Троицком женском монастыре.

В 2017 году в Храм Христа Спасителя привозили мощи Николая Чудотворца. Паломники в очереди к мощам в среднем стояли по 5 часов на улице, несмотря на капризы погоды. Очередь начиналась в районе пересечения Фрунзенской набережной и 1-й Фрунзенской улицы. В дни, когда прибывали до пяти сотен автобусов с паломниками из регионов, то стояние в очереди растягивалось на 10 часов. Также ограничивалось движение транспорта по Фрунзенской набережной.

В 2011 году в Москву привезли Пояс Пресвятой Богородицы, который был доставлен из монастыря Святой горы Афон. К поясу приложилось 3,5 миллиона паломников из 15 российских регионов.

Движение у Храма Христа Спасителя в Москве было сильно осложнено.