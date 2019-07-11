Ради трансфера Погба "Реал" готов расстаться с Бэйлом, Иско и Хамесом

Мадридский "Реал" по-прежнему претендует на покупку чемпиона мира в составе сборной Франции Поля Погба, который принадлежит английскому "Манчестер Юнайтед". В отсутствие свободных денег для этого предприятия "Королевский клуб" готов расстаться с тремя элитными игроками.

Речь идет об испанском хавбеке Иско, валлийце Гарете Бэйле и колумбийце Хамесе Родригесе, сообщает Goal.Com. При этом двое последних практически попрощались с командой: правда, куда уходит Бэйл, неясно, а вот Хамес очень близок к переходу в итальянский "Наполи".

Сложность трансфера Погба в столицу Испании состоит еще и в том, что "МЮ" как бы не собирается продавать француза – по крайней мере главный тренер "дьяволов" Оле-Гуннар Сульшер хочет строить команду вокруг месье Поля. А еще на звездного хавбека претендует итальянский "Ювентус", который уже дважды повышал цену за игрока.