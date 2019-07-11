Генштаб РФ: У российских границ создается ударный кулак НАТО

Североатлантический альянс формирует у границ России мощный ударный кулак. Уже к 2020 году он будет включать в себя 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей, заявил начальник управления Главного оперативного управления Генштаба России Андрей Стерлин.

Генерал-майор пояснил, пишет агентство "Интерфакс", что подобные силы явно нужны не для обороны, а для наступления. Кроме того, НАТО все чаще проводит учения в Восточной Европе, в акваториях Черного и Балтийского морей. За минувшие три года количество маневров увеличилось в два раза. При этом легенды учений чаще всего носят антироссийский характер.

Также начальник управления обратил внимание на тот факт, что инфраструктура для приема дополнительных войск подготовлена: построены специальные центры, склады для хранения вооружения и боеприпасов.