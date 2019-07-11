Плюс 20 процентов: Россия нарастила экспорт шоколада

Российская кондитерская промышленность стала одним из безусловных лидеров экспорта. Кондитерские изделия занимают четвертую строчку в списке экспорта товаров российского АПК, отмечает исполнительный директор Ассоциация предприятий кондитерской промышленности "Асконда" Вячеслав Лашманкин.

За пять месяцев 2019 года Россия экспортировала, по данным Федерально таможенной службы, почти 225 тысяч тонн кондитерских изделий на более чем 474 миллиона долларов. Рост в абсолютном выражении составил почти 25 процентов, а в денежном – более 18 процентов, сообщает News.ru. При этом доля шоколадных изделий в общем объеме производства кондитерской промышленности составила 29,5 процента.

Основные конкуренты шоколадных изделий в борьбе за долю на кондитерском рынке сахаристые (драже, пастила, карамель) и мучные изделия (печенье, торты, пирожные). При этом 18 процентов рынка приходится на шоколадные конфеты вразвес., 11 процентов приходится на шоколадные плитки, а 3 процента на конфеты в коробках.