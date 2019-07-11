Мужа Луизы Хайруллиной поместили под домашний арест

В четверг Верховный суд поместил Марата Хайруллина под домашний арест, передают "Вести-Башкортостан". По версии следствия, именно он толкнул свою жену на преступление.

Луиза Хайруллина, прославившаяся своим побегом с похищенными миллионам, останется в изоляторе, как минимум, до сентября.